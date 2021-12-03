Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 73 384 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 декабря выявлено 309 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 76 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасную болезнь в Ковровском, 34 - в Муромском, 31 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Петушинском районах. По 16 инфицированных прибавилось в Александровском и Кольчугинском, 14 - в Суздальском, 11 - в Юрьев-Польском, по 10 - в Гороховецком и Киржачском районах. По 8 заболевших - в Меленковском и Вязниковском, 7 - в Судогодском, по 6 - в Камешковском и Селивановском районах, а также по одному - в Собинском районе и в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 73 384 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 107 случаев во Владимире, 8459- в Гусь-Хрустальном районе, 8140 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.