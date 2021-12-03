В ходе проверок, проведенных прокуратурой Селивановского района, установлено, что в окрестностях...

В ходе проверок, проведенных прокуратурой Селивановского района, установлено, что в окрестностях поселка Первомайский ООО «Радуга» складированы бревна, спиленные при строительстве трассы М-12. Древесина размещалась вдоль проселочной дороги в лесном массиве на территории лесничества, штабеля уложены в непосредственной близости от стены леса, местами между растущих деревьев, не опаханы противопожарной полосой. В непосредственной близости от них была установлена бытовка для временного проживания рабочих, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы. В радиусе 20 метров от нее на почве имелись места складирования бытового мусора, бывшей в употреблении пластиковой тары, железных бочек, деталей от автомобильной техники.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в отношении ООО «Радуга» было возбуждено 2 дела об административных правонарушениях (нарушение правил санитарной безопасности в лесах, совершенные в защитных лесах и нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров).По результатам их рассмотрения на организацию наложены штрафы в размере 300 и 250 тыс. рублей.Кроме того, по представлению прокуратуры нарушения устранены.Фото: pexels.com