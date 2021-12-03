Юго-западный ветер сменится на северо-восточный.

Во Владимирской области в грядущие выходные оттепель сменится заморозками. Если 4 декабря температура воздуха будет достигать +1, то на следующее утро похолодает до -11.В субботу синоптики Гидромедцентра прогнозируют снег с дождём и сильный ветер. Порывы будут составлять от 6 до 15 метров в секунду. В воскресенье 5 декабря осадки прекратятся. Днём на улице будет -6 градусов Цельсия.Юго-западный ветер сменится на северо-восточный.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 747-755 миллиметров ртутного столба.