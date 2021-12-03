Днём 2 декабря в 15.35 в Ковровском районе на 6 километре трассы «Чкалово – Осипов» произошло смертельное ДТП между грузовиком и «Ладой Гранта». Как рассказали в пресс-службе УМВД по ..

Днём 2 декабря в 15.35 в Ковровском районе на 6 километре трассы «Чкалово – Осипов» произошло смертельное ДТП между грузовиком и «Ладой Гранта».Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, отечественное авто, за рулём которого сидел 49-летний мужчина, двигался в сторону Коврова. На извилистом участке машину занесло, и она вылетела на встречку. По второй полосе ехал «МАN», под управлением 48-летнего водителя. Фура протаранила легковушку. От полученных травм водитель «Гранты» скончался на месте аварии.