Волонтеры Владимирского филиала РАНХиГС приняли участие в акции Вместе. Они помогли двум приютам...

Волонтеры Владимирского филиала РАНХиГС приняли участие в акции "Вместе". Они помогли двум приютам для животных: "Валента" и "Последний шанс". Продолжит Юлия Шувалова.Целая газель кормов для кошек и собак. Такого запаса животным должно хватить на несколько месяцев. Организатором акции "Вместе" выступило Владимирское отделение Ассоциации юристов России. Активно поддержали идею и учащиеся колледжей - культуры и искусства, экономико-технологического и медицинского базового.Александра Стюнина, председатель Совета молодых юристов при Владимирском региональном отделении Ассоциации юристов России:- Мы совместно с нашим Владимирским филиалом РАНХиГС решили организовать сбор материальной помощи, потому что у каждого члена нашего совета есть дома питомец и соответственно мы понимаем, какая это ответственность содержать домашнее животное.Сейчас в одном приюте "Валента" проживают около ста пятидесяти собак и кошек. Из-за пандемии помощи от жителей города стало меньше. Приют на протяжении двух лет испытывает трудности с финансированием, поэтому здесь рады любой помощи. Особенно с наступлением зимы.Валентина Сокова, руководитель Центра животных "Валента":- Всегда нам нужны корма: сухие, влажные. Для кошек и собак. Единственное, я прошу не брать людей, не тратить деньги, лучше меньше привести... типо сухой корм Чаппи, Педигри. Для кошек не ниже вискаса.Брошенных животных с каждым днем становится больше. Волонтеры вузов и колледжей города планируют регулярно поддерживать "Валенту", "Последний шанс" и другие приюты Владимира. Это должно стать доброй традицией.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХИГС, заместитель председателя Законодательного Собрания:- В данной акции студенты, учащиеся, приняли активное участие. Особенно хотел бы отметить студентов Владимирского филиала президентской академии, а также колледжей. // Как вы видите, привезли достаточно много корма, собрали. Достаточно долго загружали. Этот корм и для собачек и для кошечек. Самое главное, я думаю, что ребята, которые здесь присутствуют кто-то, наверное, возьмет себе домой собачку или кошечку.«Президентские» студенты волонтерской деятельностью занимаются давно. Все они готовы прийти на помощь в любую минуту. На этой неделе отмечается День Добровольца. Добрые дела должны продолжаться.Юлия Шувалова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"