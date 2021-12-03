ВТБ и МФТИ в рамках совместной лаборатории «Машинное обучение в банковских технологиях» разработали нейросетевые модели и алгоритмы, которые смогут оценить физиологические показатели ..

ВТБ и МФТИ в рамках совместной лаборатории «Машинное обучение в банковских технологиях» разработали нейросетевые модели и алгоритмы, которые смогут оценить физиологические показатели клиентов, такие как пульс, по видео.Получив данные о пульсе и мимике клиента, специалисты ВТБ будут проводить оценку удовлетворенности клиента сервисами банка. Такой метод оценки позволит значительно ускорить процесс получения обратной связи от клиента, что в свою очередь поможет быстрее совершенствовать продукты и услуги банка.Сейчас проводится тестирование алгоритмов на внутренних данных банка ВТБ и по его итогам планируется пилотное тестирование данного подхода.Руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин отметил: «Мы по-новому подошли к методу оценки физиологических данных клиента, как с точки зрения подхода к встраиванию в бизнес-процессы банка, так и в части нейросетевых подходов к оценке физиологических показателей в видеопотоке».Совместная лаборатория ВТБ и МФТИ — «Машинное обучение в банковских технологиях» была создана в апреле текущего года на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ). Целями лаборатории стали: развитие искусственного интеллекта в банках, содействие научно-исследовательской деятельности, а также поддержка профессиональных кадров.«Научная задача, поставленная коллегами сама по себе не нова, но в публичной литературе обычно решается её самый простой вариант: человек сидящий практически неподвижно напротив камеры. Если же перейти к варианту, учитывающему возможность активной жестикуляции и мимики, наличие маски и съемку с неудачных ракурсов, открывается целый пласт интересных исследовательских вопросов. Ответ, на которые позволяет не только по-новому взглянуть на методы оценки физиологических данных клиентов банка, но и продвинуться в смежных задачах, связанных с обработкой звука и изображений», — добавил заместитель заведующего лабораторией гибридных интеллектуальных систем ФПМИ Алексей Самосюк.Открытие совместной лаборатории стало первым шагом в двусторонних отношениях, нацеленных на развитие отечественных алгоритмов создания приложений с использованием инструментов искусственного интеллекта, совершенствования сервисов ВТБ и вовлечения студентов МФТИ в решение конкретных задач реального сектора экономики. Кроме того, ВТБ развивает грантовую программу для талантливых студентов МФТИ.Также, ВТБ и МФТИ в 2022 году планируют запустить совместную магистерскую программу в области применения искусственного интеллекта в социально-гуманитарной среде для подготовки потенциальных руководителей исследовательских групп и проектов.