С 9 по 11 декабря в Суздале состоится второй Владимирский инвестиционный конгресс. Главная тема − «Развивай центральную Россию!». Форум состоится на новой площадке «Суздаль ..

С 9 по 11 декабря в Суздале состоится второй Владимирский инвестиционный конгресс. Главная тема − «Развивай центральную Россию!». Форум состоится на новой площадке «Суздаль Арена».Основная цель − оценить структуру институтов и механизмов инвестиционного развития ЦФО.«Задача - дать возможность представителям регионов на одной площадке обсудить варианты сотрудничества по всем направлениям экономики», - подчеркнули в Белом доме.Как рассказал во время брифинга Александр Ремига, мероприятие посетит полпред президента Игорь Щёголев.«Мы часто не владеем ситуацией по отдельным узким направлениям, где можно выстроить кооперацию и соответственно во взаимодействии получить синергию», − добавил замгубернатора.За три дня состоится около 20 пленарных дискуссий, отраслевых совещаний, практических семинаров.