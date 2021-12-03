Следствием установлена причастность местного жителя к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ) и ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ).В ходе следствия установлена причастность фигуранта к сбыту и хранению психотропного вещества амфетамин, в каждом случае массой до 1 грамма.Мужчина был задержан сотрудниками полиции летом текущего года в результате реализации оперативной информации. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемого направлено в суд для рассмотрения по существу.