Во времена турбулентности хочется крепче держаться за что-то, что предсказуемо и неподвластно изменениями. И это точку опоры нужно искать в нас самих. Именно поэтому мы предлагаем вам 5 книг от ведущих психологов, психиатров и журналистов, которые научат дышать глубже и бороться со стрессом эффективно.

Во времена турбулентности хочется крепче держаться за что-то, что предсказуемо и неподвластно изменениями. И это точку опоры нужно искать в нас самих. Именно поэтому мы предлагаем вам 5 книг от ведущих психологов, психиатров и журналистов, которые научат дышать глубже и бороться со стрессом эффективно.В подборке от крупнейшего книжного сервиса вРоссии и странах СНГ ЛитРес — пособия для самопомощи, упражнения против тревожности инавязчивых мыслей, научные данные и реальные истории, которые вдохновляют.ДэвидД. Бернс — авторитетный американскийпсихиатр и психолог, который разработал свой уникальный метод TEAM Therapy,сочетающий в себе когнитивно-поведенческую терапию и идею о том, что на нашимысли и чувства влияет мотивация. В этой книге доктор объясняет, как с научнойточки зрения работает наша психика, почему она иногда дает сбои и как эти "баги" исправить без медикаментозного вмешательства. Вы узнаете, какие естьвиды тревожных расстройств и почему эти состояния так важно купировать в самомначале. Бернс предлагает 40 различных техник по борьбе со страхом, паникой итревогой — вам не обязательно практиковать все, можно выбрать те, которые подходятвашему состоянию в конкретный момент. В книге вы также найдете полезные опросникичек-листы для самостоятельной диагностики, а также "журнал настроения",помогающий контролировать свое ментальное здоровье и следить за причинамиэмоциональных спадов и подъемов. Отличное пособие и для тех, кто уже работает спсихотерапевтом и ищет дополнительное подспорье, и для тех, кто пока толькознакомиться с азами психологической помощи.ФилиппаПерри — психолог и журналист, которая умеет просто писать о сложном. Ее книга —это краткий справочник для тех, кто хочет провести ментальную уборку ирасставить все по полочкам. Автор рассказывает об основах психического здоровьяв эпоху информационных перегрузок и плохих новостей, предлагает техники поборьбе с острым стрессом и навязчивыми состояниями. Разумеется, все советыпсихолога основаны на научных исследованиях и профессиональной практике. Выузнаете, как самостоятельно проработать психологические травмы, что значитэкологично рефлексировать и как найти пути для саморазвития даже в самойсложной ситуации. Издание понравится тем, кто любит четкие руководства и емкиетексты без лишней "воды" — эту книгу можно прочитать за вечер, но постоянновозвращаться к инструкциям и упражнениям. Кстати, некоторые из заданийнаправлены на улучшение когнитивных функций мозга — внимании, памяти испособности долго фокусироваться на одной теме. Все это пригодится и в работе,и в общении с близкими.ЖурналистДарья Варламова много лет боролась с биполярным расстройством, общалась спсихиатрами и психотерапевтами, изучила сотни исследований и пособий посамопомощи. Эта книга написана человеком, который прошел через все кругиментального ада и в итоге смог найти точки опоры. Автор собрала исистематизировала весь свой опыт. Из книги вы узнаете, что такоепсихологическая гигиена, как правильно организовать свой день, чтобы проживатьего с минимальным стрессом, что такое ресурсное состояние и как егоподдерживать. Автор также предлагает множество тестов и заданий, проходитькоторые по-настоящему интересно, — узнаете о себе много нового. В целом, этукнигу нужно прочитать всем, вне зависимости от состояния в данный момент. Онапрофилактическая — учит вовремя "заземляться", находить поводы для радости вежедневной рутине, качественно отдыхать и выходить из кризиса раньше, чем васнакроет волна апатии и бессилия.Этакнига о современных людях, которые живут в эпоху эмоциональных качелей и повышеннойтревожности. Ранее человечество с этим не сталкивалось — за последние полвекарутина так резко изменилась, что психика не успела под нее подстроиться.Физического комфорта стало больше, однако диагнозы депрессия, биполярное илитревожное расстройство встречаются все чаще. Автор этой книги исследует феноменнового времени, анализирует источники неврозов, а также рассказывает одостижениях генетики и нейробиологии, которые помогут человечеству справиться с"эпидемией" ментальных заболеваний. Книга интересна как с антропологической,так и с практической точки зрения, — Скотт Стоссел, известный журналист иглавный редактор журнала The Atlantic, изучает исторические процессы исоциальные явления, а заодно делиться проверенными анти-стресс техниками и медитациями.Отличное чтение для расширения кругозора и результативного поиска внутреннейопоры.МэттХейг — популярный британский писатель, автор подростковых бестселлеров "Мальчикпо имени Рождество", "Тенистый лес" и "Пикси правды". Помимо этого Хейг многолет интересуется психологией и социологией, изучает новейшие исследования иследит за общественными трендами. Он пишет о том, как информационные войны,реклама и соцсети влияют на психику людей, их привычки и желания. Чем опасноклиповое мышление? Почему панические атаки стали столь распространеннойпроблемой? Как маркетологи управляют нашим сознанием? Что происходит сорганизмом, когда вы скроллите ленту новостей? И что делать, чтобы житьполноценной и счастливой жизнью в этом безумном мире? Книга читается наодном дыхании — в ней много любопытных фактов, забавные истории из жизни самогоХейга и короткие практики для развития критического мышления, осознанности идушевного спокойствия.А по специальномупромокоду вы получите книгу в подарок, а также15% скидку практически на весь ассортимент книжного сервиса!