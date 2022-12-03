Татьяна Брухунова и Евгений Петросян воспитывают сына Вагана. Мальчику скоро исполнится три года.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян воспитывают сына Вагана. Мальчику скоро исполнится три года.Молодую супругу юмориста то и дело подозревают в новой беременности. Впрочем, она старается не обращать внимания на слухи, отмечая, что даже если Бог и пошлет ей еще одного малыша, публика узнает об этом в последнюю очередь.А уж шифроваться Татьяна Брухунова умеет. Прошлую беременность она так тщательно скрывала, что о появлении ребенка в семье Евгения Петросяна стало известно лишь спустя полгода после его рождения.Пару дней назад Евгений Петросян с молодой супругой уехал на Мальдивы. По словам женщины, у нее был настолько тяжелый ноябрь, что она полностью вымоталась, но, к счастью, чуткий муж понял это и решил отвезти ее в небольшой отпуск. Что ж, всем бы таких мужей!Теперь Татьяна Брухунова радует подписчиков своего блога снимками тропических пейзажей. Утром в субботу супруга Евгения Петросяна опубликовала в личном блоге фото в купальнике. Многие отметили необычный крой изделия (с рукавами, как у футболки) и расцветку (изумрудный с синими пятнами).Также подписчики жены Петросяна заметили внушительный живот, который сильно выделялся под тканью купальника. Впрочем, возможно, это ничего и не значит, но некоторые в Сети начали поздравлять Брухунову с беременностью.Татьяна отметила, что купальник необычный – ткань пропускает ультрафиолет, а значит, можно получить ровный загар, не снимая плавок."Самые внимательные месяц назад уже засекли ее в историях. Но тогда я даже и не мечтала об отпуске", – отметила светящаяся от счастья Татьяна Брухунова.