Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 5 декабря по 11 декабря 2022 года.

Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 5 декабря по 11 декабря 2022 года.Последнее полнолуние-2022! Многие ждут окончания этого сложного года, и астрособытие в Близнецах 8 декабря будет важной точкой в этом прощании. Ведь в полнолунии активно участвует воинственный Марс, и для многих активностей это последняя возможность проявить себя.Поэтому спокойной неделю не назовешь. Будут происходить события, вызывающие множество разговоров, в том числе фейков. Грязные методы, к сожалению, будут процветать и затрагивать большое количество людей.Меркурий и Венера поочередно перебегут в знак Козерог, делая нас более внимательными, трудолюбивыми и хозяйственными. Правда, полностью проявить себя эти планеты пока не смогут, но многие люди по крайней мере разберутся, что им нужно сделать до Нового года, и составят план.До 8 декабря все еще можно начинать дела, строить планы, писать списки и виш-листы. Можно покупать товары для спорта и учебы, в том числе в подарок. До четверга можно удачно найти билеты для новогоднего путешествия.Чего не следует делать: ходить к начальству со своими идеями или просьбами о повышении зарплаты. Обращаться в суд и другие гос. органы. Пытаться сделать что-то незаконным путем. Садиться на диету, увеличивать физ. нагрузку, работать больше обычного (для этого больше подойдет следующая неделя).Выходные в компании с Луной в Раке идеальны для домоседов и желающих украсить елку. Настроение будет лирическим и сентиментальным. В эти дни будет проще найти подход к детям, особенно дошкольникам. Создать волшебную уютную атмосферу в доме окажется совсем несложно!ОвенОвны смогут собраться с мыслями и завершить важные дела, или как минимум вспомнить о них и включить в свои ближайшие планы. Стоит напомнить, что 20 декабря в ваш знак войдет Юпитер, вот тогда-то вы и развернетесь. Ну а пока занимайтесь всеми незаконченными делами, которые накопились.ТелецПолная Луна в соседнем знаке сигнализирует о том, что какие-то финансовые процессы достигли пика, и большей отдачи от них, чем сейчас, вы не дождетесь. Так что можно остановиться и порадоваться тому, что есть. Запишитесь на следующую неделю к парикмахеру или косметологу, если нужно.БлизнецыПолнолуние в вашем знаке не пройдет незамеченным, особенно в личной жизни или в работе. Вы можете получить долгожданный ответ или документ, деньги, купить билеты, узнать результат тестирования или экзамена. Вы примете решение, по которому наконец обретете ясность – точки над i будут расставлены.РакРакам не стоит принимать участие в крупных городских мероприятиях – звезды советуют вам избегать толпы. Органы власти, полиция, армия – тоже не самые подходящие места для вас на текущей неделе. Держитесь поближе к дому и своей семье – это ваш источник ресурса и даже хорошего состояния здоровья.ЛевУ Львов могут не заладиться отношении с кем-то в соц.сетях или в живом общении. Доказать свою правоту будет сложно, поэтому лучше изначально не впутываться в такие ситуации. Будьте себе на уме, занимайтесь сугубо личными делами, никого не трогайте, и в вашем мире все останется на привычных местах.ДеваДевы будут увлечены событиями на работе: там происходит что-то важное или интересное. Вы узнаете то, что раньше было непонятным, или получите ответ на свой вопрос. Следующая неделя будет прекрасна для визита к парикмахеру или косметологу, так что озаботьтесь заранее, как вам к ним попасть.ВесыУ Весов накапливаются домашние дела, и если есть возможность, стоит начать что-то делать в этом направлении, чтобы перед Новым годом вы не превратились в выжатый лимон. Самые важные или интересные события недели будут касаться учебы, людей из других стран, дальних путешествий, волонтерства.СкорпионСкорпионы получат бумаги или информацию, связанную с деньгами. Возможно, вы решите перед новым годом навести порядок в своих платежах, кредитах или налогах. Вам удастся также найти интересную книгу или выстроить общение с кем-то из близкого окружения, и это принесет вам большое удовлетворение.СтрелецУ Стрельцов закончатся одни хлопоты и начнутся другие. Полнолуние принесет события / новости в личной жизни или в процессе общения с кем-то один на один. Меркурий и Венера покинут ваш знак на этой неделе, смещая ваши интересы в сферу финансов. Вы будете решать, как распорядиться деньгами.КозерогПолнолуние в секторе здоровья просит вас быть бережными к себе и не откладывать визиты в врачам, если для этого есть повод. Не пытайтесь закрывать глаза на симптомы и лечиться с помощью интернета. Прибывшие в ваш знак Венера и Меркурий принесут небольшие приятные перемены перед Новым годом.ВодолейВодолеям-родителям стоит все свое внимание сосредоточить на детях – в их жизни будет происходить что-то важное. Всем остальным звезды советуют следить за событиями в личной жизни, творчестве. Прекрасно, если вы найдете время на то чтобы сходить к психологу или заняться духовными практиками.РыбыУ вас решится какой-то вопрос или вы сделаете выбор и успокоитесь. Дома, в семье, могут произойти перемены: кто-то приедет или уедет, а может быть вы сами смените место жительства. Среди друзей появятся новые лица. Вы также можете найти группы или чаты, в которых будет комфортно, как рыбе в воде.