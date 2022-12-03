Вы выспались? Бодро начинаете субботнее утро? Или у вас проблемы со сном? Как их можно решить? Мы...

Вы выспались? Бодро начинаете субботнее утро? Или у вас проблемы со сном? Как их можно решить?Мы тоже задались этим вопросом и отправили Юлию Шувалову в "царство Морфея"Теплая постель, а за окном - холод: так и тянет ещё чуть-чуть подремать. Тяжело просыпается по утрам каждый второй россиянин.В кровати мы проводим в среднем 120 суток в год! А вот высыпаться получается не всегда. Сделать утро по-настоящему "добрым" можно по-разному. Своими способами с нами поделились зрители "Вестей".Валерия Паршина:-Что меня заставляет вставать рано утром с кровати.... Наверное, вот эти мордашки.Илья Татаренко:- Если в твоей жизни положительные эмоции, то ты спишь меньше и встаешь лучше.Юлия Евдокимова:- Когда мне пишет мама: "Доброе утро. Ты проснулась?". Даже если за окном облачно, все равно моё утро становится добрым.Как полноценно отдохнуть за ночь, узнаем у сомнолога Натальи Курзяковой. По её словам, количество часов, проведенных в "царстве Морфея" индивидуально. Кому-то хватает 6-ти, кому-то нужны все 10-ть. Главное нейтрализовать причины недосыпа.Наталья Курзякова, сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук:- К 3 часам ночи пик мелатонина вырабатывается и иногда человек просыпается под этим воздействием гормональных сдвигов. Если человек болен, может быть воздействие на просыпание эндокринной системы, пищеварительной системы и нервной системы.Изучить сон можно с помощью полисомнографии. Такая диагностика позволяет увидеть фазы сна. Нарядиться в датчики помогает медсестра Есения Главерина.-А вы увидите, какие сны я вижу?-Нет, мы же не мультики записываем. А вот что происходит с вами вовремя сна - да.Стадий сна две: медленная и быстрая. Они чередуются в течение всей ночи. Обе важны! В медленную человек восстанавливается физически, а в быструю - эмоционально. Способствует здоровому сну - поза на левом боку.-Как вы себя чувствуете?-Хорошо. Я бы с удовольствием сейчас поспала.-Добрых снов!Сны снятся в быстрой фазе. За одну ночь человек может увидеть от 2 до 7 различных сновидений. А вот запоминается всегда последний, который приходит уже под утро.А вот что делать при бессоннице? Лежать в постели и пытаться заснуть - нет смысла, считают сомнологи. Наоборот рекомендуют походить. Но ни в коем случае не смотреть телевизор и не "зависать" в телефоне. Это наоборот взбудоражит организм. Лучше всего в спокойной обстановке почитать книгу, считают врачи. А для тех, кто не любит читать, есть ещё один способ, как быстро уснуть.Наталья Курзякова, сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук:- Вы вспоминаете в обратном порядке, что с вами произошло, но ни в коем случае не утопая в подробностях. Желательно делать этот обратный просмотр дня, который будет способствовать укладываю наших мыслей по полочкам.Какой бы хронотип ни был "Жаворонок", "Сова" или "Голубь" - главное выработать режим. Каждый день спать одинаковое количество часов. А в выходные дни ни в коем случае не отсыпаться за будни. Вставать по первому будильнику. Тогда утро будет добрым. А заряда хватит на целый день.Юлия Шувалова, Александр Чунаев и Александр Голубев Вести "Владимир"