Мария Шукшина – борец за нравственность с большой буквы Б. Жаль только, считают некоторые, что эти усилия направлены вовне, а не в семью.

Мария Шукшина – борец за нравственность с большой буквы "Б". Жаль только, считают некоторые, что эти усилия направлены вовне, а не в семью.Мария Шукшина много лет известна как актриса и телеведущая, однако не все знают то, что она давно уже ведет войну за моральный облик российского телевидения. Много лет она машет вилами в сторону Андрея Малахова, который, по ее мнению, "разлагает души" людей и отнимает "добрые имена" у известных людей.Зарядившись поддержкой рядовых пользователей Сети, Мария Шукшина стала, как назвали ее некоторые, словно священный жук-скарабей коллекционировать драгоценные дурно пахнущие жемчужины чужих изречений. Собиравшая коллекцию Шукшина, долго терпела и, наконец, поняла, что надо облегчиться: сделала в своем Телеграм-канале пост, в котором была подготовлена подборка, посвященная Юлии Барановской и Александру Гордону.Пользователи, не ограничивающие себя ни в едином выражении, не преминули возможностью вдоволь поиспражняться в комментариях одного из предыдущих постов. А Мария Шукшина, выступившая в роли рупора мнений, собрала эти крупицы воедино и, тем самым, обрызгала чужим словесным поносом какполитиков, так и звезд шоу-бизнеса."Мы еще не насладились временем без этой помойки!", "Люди у нас идиоты. Противно смотреть!", – оскалились рядовые пользователи на шоу "Мужское и женское", которое ведутАлександр Гордон и Юлия Барановская."Малахова судить надо за всю ту мерзость, которую он вылил на телезрителей", "Из-за грязных шоу Малаховских вообще телевизор перестала включать", – подключились хейтеры Андрея Малахова.