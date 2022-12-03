4 декабря 2022 года проходит народный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Начиная с...

4 декабря 2022 года проходит народный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Начиная с Введения и до самого Благовещения (7 апреля), нельзя копать землю. Считается, что всё это время земля отдыхает, набирается сил перед весной и летом. Тот, кто нарушит запрет, может поплатиться скудным урожаем.Что можно делать 4 декабря 2022 года:1. В праздничный день всем верующим необходимо отправиться в храм, чтобы иметь возможность поприсутствовать на торжественной службе, прочесть молитвы и почтить память Пресвятой Богородицы.2. оградить себя от действий недобрых сил, заручиться поддержкой свыше, поставить на свою сторону удачу в разных сферах жизни.Что нельзя делать 4 декабря 2022 года:1. Нельзя устраивать шумных пиршеств и застолий — к проблемам в семье.2. Нельзя давать в долг — деньги будут возвращаться с большим трудом и очень долго. С тем, кто взял взаймы, могут быть испорчены отношения.3. Нельзя говорить о магии, колдовстве, ведьмах, колдунах, экстрасенсах и так далее. Разговоры на такие темы могут навлечь на человека различные беды, в том числе проблемы с деньгами, работой и любовью.Народные приметы на 4 декабря 2022 года:· Мороз и снег — зима будет снежная и с частыми морозами.· Облачно — к ухудшению погоды.· Морозный день — к жаркому лету.· К этому дню наступила настоящая зима — к урожаю хлеба.Фото www.pxfuel.com/