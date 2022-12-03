Строчка из стихотворения А рядом прикорнула зубастая акула стала для людей ужасной реальностью.

Строчка из стихотворения "А рядом прикорнула зубастая акула" стала для людей ужасной реальностью.В Новой Зеландии рыбаки едва не стали жертвами морского хищника. Во время прогулки на яхте огромная зубастая рыбина выскочила из воды и запрыгнула прямиком к ним на борт. В длину рыба достигала более двух метров.Акула-мако начала дергаться и бить хвостом, пытаясь выбраться, но застряла, и помогать ей было опасно для жизни. Все происходящее рыбаки снимали на видео.Рыбаки выбрали выжидательную позицию и наблюдали за происходящим из кабины. Через некоторое время акула замерла и продолжила лежать с открытым ртом, из которого виднелись мощные челюсти.