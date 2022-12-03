На завтрак у нас мордовские блины сегодня. И медвежья лапа для праздничного стола. Берем на заметку...

На завтрак у нас мордовские блины сегодня. И медвежья лапа для праздничного стола. Берем на заметку и готовим!Историю любого народа можно изучать через традиционные блюда, считает шеф-повар Никита Шапошников. Перед началом работы, он рассказал удивительную историю о происхождении одного из самых популярных кушаний мордовской кухни "овтонь лапат" -переводится как "медвежья лапа".Никита Шапошников, шеф-повар:- Как-то раз молодой парень пришел к девушке и попросил ее руки у ее отца. Отец ему отказал, сказал: "Не валил медведя, жениться не будешь". Он пошел убил медведя и приготовил его лапы для своей невесты.Сейчас для приготовления этого блюда повара в медведях не нуждаются, они заменили их лапы на свинину. Еще одним неотъемлемым ингредиентом считается картофель. Подход к нему нужен особенный, перед приготовлением, обязательно нужно смыть крахмал, иначе лапа развалится. Сверху посыпаем оранжевым сыром и в духовку на 10 минут.Никита Шапошников, шеф-повар:- Филе свиного отбитого, добавили сверху картофель, как это было по традициям. Грубо говоря мы обволокли его драником. Это очень интересная история, про цветовую гамму народов мира. Как кухня вообще представляет свой народ.Секрет любого мясного блюда - в маринаде. Тимьян, чеснок и можжевельник - секрет непревзойденного вкуса медвежьей лапы. А для любителей новых вкусовых ощущений шеф-повар предлагает попробовать соус на основе сливок и копченного чернослива.-Копченный чернослив мы добавили чтоб был такой небольшой сладкий привкус у соуса, вкус копчености интересный.Такое блюдо не оставит равнодушным ни одного гостя или даже , как и в давние времена поможет завоевать чье-то сердце. Мордовская кухня славится сытным пачатом. Для завтрака то что надо! От русских блинов отличается всего лишь одним ингредиентом. Вместо муки используют разнообразные крупы. Перед подачей их обязательно надо смазать медом и посыпать тертыми орехами. Добавлять сметану или варенье уже на усмотрение каждого. Никита Шапошников в кулинарном деле давно, но с мордовской кухней встретился впервые. Он считает, что повар через еду должен передавать частичку истории.Никита Шапошников, шеф-повар:- Задача любого, я считаю, повара, кулинара - это рассказывать про свой край, рассказывать про страну, как раз вкусами историями, которые с этими вкусами связаны."За дружный стол" все желающие сели в предпоследний раз. Мастер-классы по национальным блюдам народов России от шеф-поваров проходили с мая по декабрь. При поддержки администрации региона все желающие могли познакомится с традиционной мордовской, татарской, чеченской, русской и цыганской кухней.Абос Уциев, председатель Ассамблеи народов Владимирской области:- Кухня это - культура народов, душа народов , многие говорят. Это проект скажем, в таких рамках проходит что так значимо, интересно и вкусно!Совсем скоро на Владимирском гастро-портале появятся рецепты национальных блюд.Так что попробовать на вкус культуру разных стран сможет каждый, не выходя из дома.Ангелина Свищ. Александр Голубев Вести "Владимир"