Посетители зимних ярмарок в Москве смогут продегустировать блюда разных регионов и стран, выгодно приобрести сезонные продукты и даже покататься на коньках. Для семей с детьми проходят кулинарные мастер-классы.

Посетители зимних ярмарок в Москве смогут продегустировать блюда разных регионов и стран, выгодно приобрести сезонные продукты и даже покататься на коньках. Для семей с детьми проходят кулинарные мастер-классы.В Москве действует 61 ярмарочная площадка на 1289 торговых мест. Посетители могут приобрести качественные сезонные продукты из российских регионов и стран СНГ.Самые большие ярмарки расположены в районах Новые Черемушки и Соколиная Гора – там открыто 39 и 68 торговых мест соответственно. Кроме того, на площадках работают кафе и зоны мастер-классов."Каждому участнику бесплатно предоставляется торговое место и необходимое оборудование. Данный формат торговли позволяет производителям реализовывать свою продукцию, а покупателям – приобретать ее круглый год по выгодным ценам", – отметили в пресс-службе проекта "Московские ярмарки".Продукцию на московские ярмарки везут из 39 российских регионов. В этом году участие впервые принимают фермеры из Иркутской области, Камчатки, Якутии, Республики Алтай и Калмыкии.По карте москвича можно получить скидку на продукцию в размере 10%. Кроме того, до конца декабря на 33 площадках проходит акция "Борщевой набор". Входящие в состав этого супа овощи продаются по сниженной цене. Например, килограмм картофеля можно приобрести за 20 рублей.С 23 декабря на 38 площадках пройдет акция "Подвешенный мандарин". Каждый желающий может помочь собрать новогодние фрукты для нуждающихся.Межрегиональные ярмарки – это не только шопинг, но и возможность увлекательно провести время всей семьей. Так, на Семеновской площади для юных горожан проводятся кулинарные мастер-классы, а на площадке в районе Соколиная Гора участники от шести лет учатся экспериментировать с рецептами под руководством известных московских шеф-поваров, сообщается на портале mos.ru.На 13 ярмарках оборудованы бесплатные катки. Они будут доступны для посетителей с 9 декабря. Предусмотрены пункты проката инвентаря.Ранее москвичи с форматом празднования Нового года и Рождества. Столица посвятит мероприятия военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса.