Мы знаем имена режиссеров, актеров и часто – сценаристов. Но всегда ли запоминаем, как зовут героев фильмов?

Мы знаем имена режиссеров, актеров и часто – сценаристов. Но всегда ли запоминаем, как зовут героев фильмов?Имя Шурика из культовой советской комедии "Операция "Ы", или Другие приключения Шурика", скорее всего, помнят все. Как и, например, фамилию Новосельцев из рязановской картины "Служебный роман". А вот, как на самом деле звали Хмыря, которого сыграл Георгий Вицин в "Джентельменах удачи"?Возможно, это имя сразу придет вам на ум, а может, придется подумать. Проверьте, как хорошо вы знаете героев популярных советских фильмов. Удачи!