Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил 17-й учебный центр ФСБ России во...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил 17-й учебный центр ФСБ России во Владимире. Это единственный центр в стране, котрый занимается повышением квалификации поваров, пекарей для армии, проводят курсы общевоенной подготовки. Здесь готовят начальников столовых и складов.Учебный центр помог с организацией горячего питания для мобилизованных. Бойцов научили пользоваться полевой кухней.Губернатор выразил слова благодарности всему центру за сотрудничество, помощь и поддержку.Фото: пресс-служба АВО