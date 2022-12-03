В зубрином стаде Клязьминско-Лухского заказника появились сразу трое поздно рожденных телят. Новый...

В зубрином стаде Клязьминско-Лухского заказника появились сразу трое поздно рожденных телят.Новый сезон преподнес сюрпризы: зубры вывели к кормушкам троих меленьких телят, рожденных существенно позже положенных сроков. По оценкам специалистов, самые маленькие телята — бычок и две телочки — родились в сентябре-октябре, хотя, обычно, отел приходится на май-июнь. Несмотря на неприспособленность телят в преддверии зимы, у малышей есть все шансы на выживание.Не обошлось в зубрином стаде без потерь: на кормушку не вышел самый матерый и крупный бык, легенда заказника по прозвищу Рыжик. Раньше он отмечался у кормушек одним из первых. Последний раз быка видели на кадрах фотоловушки в августе 2022 года.К кормушкам вышли только 60 зубров, большинство животных подтянутся, когда будет глубокий снег и ударят морозы.Фото https://vk.com/club175397839