3 декабря в городе Ковров загорелся многоквартирный жилой дом №15 на улице Сосновая. В тревожное ведомство сообщение поступило в 00:12. На вызов незамедлительно выдвинулись 6 единиц техники и 23

3 декабря в городе Ковров загорелся многоквартирный жилой дом №15 на улице Сосновая. В тревожное ведомство сообщение поступило в 00:12. На вызов незамедлительно выдвинулись 6 единиц техники и 23 человека личного состава. К прибытию подразделений наблюдался густой дым из окна 4-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага, спасения, эвакуации