Россия.
Приходит грузин на базар петуха продавать.
Подходит к нему покупатель и спрашивает:
- Ваш петух курей топчет?
Грузин смотрит на него непонимающим взглядом и отвечает:
- Нэт!
Подходит второй покупатель и опять та же история:
- Нэт! Он что гылупый что ли, за чэм ему курочэк топтать.
Сжалилась над ним одна старушка и говорит:
- Милок! У тебя спрашивают твой петух с курями своим мужским делом занимается или нет!
Понял грузин свою ошибку и следующему покупателю отвечает:
- Топчэт, топчэт! И курэй топчэт, и гусэй топчэт, и индюшка топчэт, и барашка топчэт! На карова залэзал!!!!
- А что же ты такого хорошего петуха продоёшь? – спрашивает покупатель.
- Да, понымаэшь, на меня заглядываться начал!!!
еще анекдот!