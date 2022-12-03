2 декабря в Муроме загорелся жилой многоквартирный дом №14 на улице Куликова. Сообщение диспетчеру пришло в 15:58. На вызов незамедлительно выдвинулись 5 единиц техники, 20 человек личного

2 декабря в Муроме загорелся жилой многоквартирный дом №14 на улице Куликова. Сообщение диспетчеру пришло в 15:58. На вызов незамедлительно выдвинулись 5 единиц техники, 20 человек личного состава. К их прибытию наблюдалось сильное задымление в коридоре подъезда. Спасатели сформировали 4 звена газодымозащитной службы для поиска очага, эвакуации жителей и тушения пожара. В итоге огонь погасили