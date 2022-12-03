Народ прошелся по Любови Успенской. В который раз...

Народ прошелся по Любови Успенской. В который раз...Сложно не заметить, что за последние 10 лет королева шансона Любовь Успенская очень изменилась. Артистка не скрывает, что перенесла несколько пластических операций. Она считает, что нет пределу совершенства, поэтому не видит ничего постыдного в том, чтобы что-то в себе подправить.Но некоторые интернет-пользователи не разделяют точку зрения Успенской, о чем, конечно, дают знать в разделе "Комментарии" едва ли каждой заметки про артистку. Например, недавно, рассматривая фотографии певицы, которые опубликовали "Дни.ру" на "Дзене", люди написали следующее: "Пошло и карикатурно выглядит певица", "Растет возраст, и растут губы, а мозги почему-то усыхают", "Мультяшная тетка", "В такую пасть только *** класть".Хоть народ и нашел применение губам, которые постоянно облизывает Успенская, той абсолютно все равно. Любовь Залмановна не обращает внимания на злые языки. Куда больше ее заботит любимая работа и дочь Татьяна Плаксина, которая, кстати, пошла по ее стопам. Недавно наследница артистки записала песню и представила россиянам. О начале карьеры дочери Любови Успенской ранее "Дни.ру".