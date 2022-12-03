Прокуратура Владимирской области внесла представление 87 управляющим компаниям за недобросовестную работу по уборке территорий от снега. В частности, организации не приняли меры по очистке

Прокуратура Владимирской области внесла представление 87 управляющим компаниям за недобросовестную работу по уборке территорий от снега. В частности, организации не приняли меры по очистке придомовых земельных участков, тротуаров, внутридомовых проездов от снега и наледи. Устранение нарушений взято на контроль ведомством. В целях недопущения подобных фактов впредь им объявлены предостережения. Фото https://ru.freepik.com Присоединяйтесь к нам в Instagram, ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, ЯндексДзен, Facebook и Twitter!