Во Владимире из огня был спасён мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи. Причиной тому...

Во Владимире из огня был спасён мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи. Причиной тому был пожар в квартире.В поисково-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Сосновая, д. 15/1. На место пожара прибыли подразделения противопожарной службы.При помощи бензореза, доступ в квартиру, в которой происходило горение, был обеспечен.Телефон вызова пожарных и спасателей - 101.Телефон вызова экстренных служб - 112.Фото www.pxfuel.com/