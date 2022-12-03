С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177685 владимирцев.

Во Владимирской области 3 декабря выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 3 - в Александровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Гороховецком, по 1 - в Собинском, Киржачском, Камешковском, Вязниковском, Суздальском, Селивановском, Кольчугинском, Муромском и Юрьев-Польском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177685 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49354 заболевших во Владимире, 20983 - в Ковровском районе и 19202 - в округе Муром.