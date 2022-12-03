В нескольких деревнях Владимирской области была отключена электроэнергия. Причина отключений –...

В нескольких деревнях Владимирской области была отключена электроэнергия. Причина отключений – аварийные и неотложные работы, сообщили на горячей линии «Россети Центр и Приволжье».В списке отключений оказались жители Юрьев-Польского и вязниковского районов: Небылое, Чеково, Юрково, Фроловское, Новое, Богдановское, Исаево, Пировы Городищи, Илевники, Афанасово. По словам жителей, обесточены и некоторые деревни Суздальского района.Накануне энергетики рассказали о том, что для снижения аварий из-за непогоды и морозов проводят превентивные мероприятия.Аварийные работы по Вязниковскому району обещали завершить к 12:00. Жителей остальных деревень и поселков подключат по мере устранения проблем на линии.Жители могут сообщить о проблемах со светом по номеру 8-800-220-0-220.Фото www.pxfuel.com