Одним из открытий уходящего года стал Smaman. Поэтому он, наряду с большими звездами, стал звездой новогоднего концерта Песни года (генеральный партнер компания Пионер Эстейт). Корреспондент Дни.ру за кулисами поговорил с исполнителем хита Я – русский.

Одним из открытий уходящего года стал Smaman. Поэтому он, наряду с большими звездами, стал звездой новогоднего концерта "Песни года" (генеральный партнер компания "Пионер Эстейт"). Корреспондент "Дни.ру" за кулисами поговорил с исполнителем хита "Я – русский"."Я точно не новичок в шоу-бизнесе, – уверяет Шаман. – Мне 31 год, из них 15 лет в профессии, имею три музыкальные образования. За это время написал песен 200 – я и автор, я и исполнитель. Кстати, всегда хотел реализоваться именно как композитор, а не певец".По словам певца, было время, кода он пел в ресторанах. "Я помню одно выступление, когда повернулся, а там месиво – человек десять на десять, – вспоминает Шаман. – Я остановил музыку, взял микрофон и сказал: "Покиньте заведение! Уважайте себя и окружающих!" А потом одного принесли с прострелянной спиной, другого – порезанного, приехала "скорая".А в 2013 у артиста началась совсем иная жизнь. Он принял участие в третьем сезоне телепроекта "Фактор А". Председатель жюри Алла Пугачева характеризовала его как "олицетворение нового поколения звезд". А в финале Ярослав занял третье место и получил специальный приз от Примадонны премию "Золотая звезда Аллы".Это золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву "А", выполненную в форме звезды. Дизайн был разработан самой Народной артисткой СССР.Правда, сегодня этой награды у артиста уже нет дома. "Приз "Звезда Аллы" хранится у моих дедушки и бабушки в Новомосковске Тульской области, моем родном городе, – рассказал он "Дни.ру". – Я вообще все свои награды отдаю им, потому что им это приятно – они гордятся своим внуком. Я их подолгу не вижу, а так они смотрят на награды, и меня вспоминают".Напомним, сама Алла Пугачева проживает сегодня в Израиле, получив там гражданство и паспорт. Ее пятый муж Максим Галкин в России признан иностранным агентом, который якобы получает финансирование из Украины.