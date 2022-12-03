В Ковровском и Меленковском районах запущены новые водозаборные сооружения

В Ковровском и Меленковском районах запущены новые водозаборные сооружения, - сообщает пресс-служба областной администрации. Они обеспечат качественной водой порядка двенадцати тысяч человек.Кроме того, сдано в эксплуатацию 14,6 километров водопровода в деревне Бутылицы Меленковского района. Водой смогут пользоваться 1100 местных жителей.Центральное водоснабжение пришло в деревню Максимово Меленковского района. Также сети проложены через деревни Верхутиха, Малышево и Кисляково в поселок Малыгино Ковровского района.Работы велись по федеральной программе «Чистая вода». На её реализацию из бюджетов нескольких уровней выделили 243 миллиона рублей.