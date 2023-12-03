Бывший Американский дом во Владимире продолжили занять под музей советской эпохи. - Я предлагаю...

Бывший "Американский дом" во Владимире продолжили занять под музей советской эпохи.- Я предлагаю на месте этого здания открыть музей «Советский Владимир», - выступил на заседании Законодательного собрания депутат от партии "Родина" Магомед Ахматов. -Он будет пользоваться популярностью у туристов города. С другой стороны, он будет демонстрировать о том развитии и потенциале, что был во Владимире в советскую эпоху.Напомним, что речь идет о построенном в перестройку в самом центре Владимира на волне российско-американской дружбы типичном коттедже, в котором долгое время работали курсы английского языка. С изменением международной обстановки сменили свой адрес и курсы американского английского. Весной 2017 года здесь торжественно открыли новое Арт-пространство "Музей владимирской вишни".А здание перекрасили - из белого в темно-коричневый цвет. Однако популярности музей не завоевал и, в итоге, его закрыли.2 сентября 2018 года мужчина позвонил на номер единой диспетчерской службы и сообщил, что планирует взорвать частное образовательное учреждение «Центр дополнительного образования «Американский дом» и убить всех присутствующих там американцев. Ему дали 2 года условно.Весной 2021 года по зданию заключен договор на трехлетнюю аренду на сумму 2,4 млн рублей. Отдельно оговорено, что арендатор должен сохранить культурное назначение здания.Фото: ГТРК Владимир