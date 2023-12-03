Владимирский книжный фестиваль «Китоврас» одержал победу на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион – 2023». По итогам интернет-опроса фест получил 51% от всех голосов. Об этом

Владимирский книжный фестиваль «Китоврас» одержал победу на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион – 2023». По итогам интернет-опроса фест получил 51% от всех голосов. Об этом рассказали в сообществе «Литературный флагман России» во «ВКонтакте». Второе место занял рязанский фестиваль «Читающий мир», за него проголосовали 39% опрошенных. Голосование началось 24 ноября. В нем участвовали 4 871 человек.