Почтовые ящики для писем Деду Морозу появились в отделениях почты по Владимирской...

Почтовые ящики для писем Деду Морозу появились в отделениях почты по Владимирской области.Послания можно опустить в них до 31 декабря, сообщает https://vk.com/wall-79995162_774189.Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов. Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Их адреса Почта России написала на табличках рядом с ящиками.Посланий ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.Фото: https://www.pxfuel.com