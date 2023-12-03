Синоптики предсказали, сколько во Владимирской области будут длиться снегопады и...
Синоптики предсказали, сколько во Владимирской области будут длиться снегопады и метели.
Синоптическую ситуацию в регионе 33 сформирует очередной южный циклон, центр которого за сутки переместится из Орла в Вятку.
Завершая циклоническую серию, он сделает погоду облачной, принесёт снегопады и метели, которые временами будут сильными, предупредили специалисты.
В понедельник, 4 декабря температура воздуха -4…-6°.
Ветер восточный 5–10 м/с, порывистый.
Атмосферное давление будет падать до 737 мм ртутного столба.
Народные приметы:
- По народным приметам, если выпавший снег быстро растает, то наступившая зима будет мягкой.
- В январе ожидается морозная погода, если в этот день ударят морозы.
Фото: https://www.pxfuel.com