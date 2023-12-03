Синоптики предсказали, сколько во Владимирской области будут длиться снегопады и...

Синоптики предсказали, сколько во Владимирской области будут длиться снегопады и метели.Синоптическую ситуацию в регионе 33 сформирует очередной южный циклон, центр которого за сутки переместится из Орла в Вятку.Завершая циклоническую серию, он сделает погоду облачной, принесёт снегопады и метели, которые временами будут сильными, предупредили специалисты.В понедельник, 4 декабря температура воздуха -4…-6°.Ветер восточный 5–10 м/с, порывистый.Атмосферное давление будет падать до 737 мм ртутного столба.Народные приметы:- По народным приметам, если выпавший снег быстро растает, то наступившая зима будет мягкой.- В январе ожидается морозная погода, если в этот день ударят морозы.Фото: https://www.pxfuel.com