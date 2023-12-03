Стало известно, как добровольцы СВО или их родственники могут получить страховые выплаты во...

Стало известно, как добровольцы СВО или их родственники могут получить страховые выплаты во Владимирской области.Правительство РФ утвердило правила страховых выплат для добровольцевДля того чтобы получить страховую компенсацию, добровольцу или его родственникам необходимо обратиться в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой создавалось то или иное добровольческое формирование, с соответствующим заявлением, сообщает https://ria.ruРазмер страховой выплаты в случае смерти добровольца составит более 3,1 миллиона рублей.В случае гибели добровольца выплаты по страховке в равных долях могут получить его супруга, родители или усыновители, дедушка или бабушка, воспитывавшие его без родителей не менее трёх лет, отчим или мачеха, содержавшие его не менее пяти лет. Кроме того, страховку могут получить несовершеннолетние дети добровольца, его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, а также его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении вуза или колледжа.В случае установления инвалидности выплаты составят:- более 2,3 миллиона рублей при установлении I группы инвалидности- более 1,5 миллиона рублей – при установлении II группы инвалидности,- при установлении III группы инвалидности – более 780 тысяч рублей.- при получении тяжёлого увечья размер страховой компенсации составит 313,1 тысяч рублей- в случае лёгкого увечья – около 78,3 тысячи рублей.Фото: https://www.pxfuel.com