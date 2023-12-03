Стелу с надписью Муром и городским гербом обновят за 10 миллионов рублей
Сейчас с масштабной...
Стелу с надписью "Муром" и городским гербом обновят за 10 миллионов рублей
Сейчас с масштабной кирпичной стены сняли штукатурный слой. По данным сайта госзакупок подряд стоимостью 10 миллионов рублей получила компания «Промстройинвест».
Срок исполнения - до 28 декабря.
Будет произведена облицовка стены белым камнем и ремонт лестницы, которая спускается из парка на набережную Оки.
Фото: https://vk.com/history.vladimir.region