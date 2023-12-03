Стелу с надписью Муром и городским гербом обновят за 10 миллионов рублей Сейчас с масштабной...

Стелу с надписью "Муром" и городским гербом обновят за 10 миллионов рублейСейчас с масштабной кирпичной стены сняли штукатурный слой. По данным сайта госзакупок подряд стоимостью 10 миллионов рублей получила компания «Промстройинвест».Срок исполнения - до 28 декабря.Будет произведена облицовка стены белым камнем и ремонт лестницы, которая спускается из парка на набережную Оки.Фото: https://vk.com/history.vladimir.region