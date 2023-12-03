В Новый год и каникулы в Суздале будут показывать светомузыкальное шоу. Сеансы - 27 декабря по 8...

В Новый год и каникулы в Суздале будут показывать светомузыкальное шоу.Сеансы - 27 декабря по 8 января на стенах Суздальского кремля.Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали, это будут орнаменты мстёрских и других мастеров Владимирской области, изображения икон, святынь и ключевых моментов истории древнего города. И всё это – в сопровождении музыки и голоса рассказчика.Проекции будут появляться с интервалом в 15 минут на стенах Рождественского собора, Архиерейских палат и колокольни с курантами, сообщает https://vladimir.tsargrad.tvУвидеть шоу «Свет Суздаля» можно будет:- 31 декабря – с 19.00 до 02.001 января;- 1 января – с 17.00 до 22.00;В остальные дни – с 19.00 до 22.00.Фото: https://www.pxfuel.com/en