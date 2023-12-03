В Новый год и каникулы в Суздале будут показывать светомузыкальное шоу.
Сеансы - 27 декабря по 8...
В Новый год и каникулы в Суздале будут показывать светомузыкальное шоу.
Сеансы - 27 декабря по 8 января на стенах Суздальского кремля.
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали, это будут орнаменты мстёрских и других мастеров Владимирской области, изображения икон, святынь и ключевых моментов истории древнего города. И всё это – в сопровождении музыки и голоса рассказчика.
Проекции будут появляться с интервалом в 15 минут на стенах Рождественского собора, Архиерейских палат и колокольни с курантами, сообщает https://vladimir.tsargrad.tv
.
Увидеть шоу «Свет Суздаля» можно будет:
- 31 декабря – с 19.00 до 02.001 января;
- 1 января – с 17.00 до 22.00;
В остальные дни – с 19.00 до 22.00.
Фото: https://www.pxfuel.com/en