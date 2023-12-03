Всероссийский правовой диктант пройдет со 2 по 12 декабря. Он приурочен ко Дню юриста, который в России отмечается 3 декабря уже 15 лет (праздник существует с 2008 года). Диктант можно пройти на

Всероссийский правовой диктант пройдет со 2 по 12 декабря. Он приурочен ко Дню юриста, который в России отмечается 3 декабря уже 15 лет (праздник существует с 2008 года). Диктант можно пройти на сайте юрдиктант.рф, сообщает пресс-служба областного правительства. Проверять знания в сфере права может любой человек старше 14 лет. Каждый участник также сможет скачать электронный