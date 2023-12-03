Во Владимире идет настройка системы умных светофоров. На светофорах Владимира специалисты...

Во Владимире идет настройка системы "умных светофоров".На светофорах Владимира специалисты установили: 7 дорожных контроллеров «Синтез-Д»; 26 видеодетекторов транспорта «Скальд» и автоматическую дорожную метеостанцию «Инфометеос».На светофорных объектах идут работы по подключению видеодетекторов транспорта и метеостанции к центру управления интеллектуальной транспортной системой для вывода информации на рабочих местах операторов и видеостене, сообщает пресс-служба минтранса региона 33.Полным ходом идут работы на настройке специального программного обеспечения: автоматизированной системы управления дорожным движением, модуля координированного управления дорожным движением, а также транспортного прогнозирования и моделирования.Это положит начало процессу оптимизации транспортных потоков на дорогах областного центра, что повысит безопасность дорожного движения.Таким образом, в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжаются мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации.Фото: https://www.pxfuel.com