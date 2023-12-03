Во Владимирской области за чистотой и порядком на улицах начал следить искусственный...

Во Владимирской области за чистотой и порядком на улицах начал следить искусственный интеллект.Закупленная регионом 33 техника прошла подготовку к работе, сообщил губернатор Александр Авдеев.Напомним, что "умная" машина будет колесить по улицам городов и фиксировать нарушения в сфере благоустройства. Например, неубранные вовремя снег и мусор или парковку на газонах. И даже - парковку в неположенных местах.Летом такой комплекс уже приезжал во Владимирскую область и за день работы только в столице региона "нащёлкал" около полутора тысяч фотографий с нарушениями. Но тогда его брали напрокат, чтобы посмотреть, как он справляется. А теперь у региона есть свой собственный.Он позволит привлекать оперативно выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности в упрощенном порядке. Составление протокола на месте происшествия с участием нарушителя - не требуется.