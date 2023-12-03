Санавиация региона совершила 72 вылета за 11 месяцев этого года. Таким способом перевозки пользуются, если больного нужно из районного учреждения экстренно доставить в специализированные

Санавиация региона совершила 72 вылета за 11 месяцев этого года. Таким способом перевозки пользуются, если больного нужно из районного учреждения экстренно доставить в специализированные отделения областных медорганизаций или в центры федерального значения Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов, сообщили в пресс-службе областного минздрава. Чаще всего вертолеты летали в Муромский, Гусь-Хрустальный, Вязниковский, Ковровский и Петушинский районы.