Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова, у которого были владения под...

Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова, у которого были владения под Владимиром.На военной секции Всемирного русского народного собора поддержали инициативу о канонизации полководца Александра Суворова, отметив, что она исходила от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Русской православной церкви.Также на сайте РПЦ сообщается, что по итогам работы военной секции было вынесено решение "поддержать инициативу патриарха Кирилла о канонизации А.В. Суворова".Напомним, что на днях в храме села Кистыш Суздальского района в честь дня рождения полководца Александра Суворова прошел торжественный молебен. Этот храм Суворов задумал и построил в память об отце. Здесь даже сохранились фрески 18 века. Иконы и убранство жертвовали всем миром. Кистыш - одна из главных "суворовских точек" на карте региона. Сейчас здесь создается и его музей.Фото: ГТРК Владимир