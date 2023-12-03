Затянувшийся ремонт тротуаров во Владимире отложили до весны. Речь идет о работах на Коммунальном...

Затянувшийся ремонт тротуаров во Владимире отложили до весны.Речь идет о работах на Коммунальном и Вокзальном спусках и вдоль улицы Карла Маркса.Напомним, "Вести" сообщали, что во Владимире из-за недобросовестного подрядчика сорван ремонт привокзальных территорий.Договор о проведении ремонтных работ городская администрация заключила с ним в конце апреля. Однако справиться со своими обязанностями "Воскресеночка" - фирма из Воскресенска- так и не смогла. И "умыла руки". Хотя ремонт должна была закончить ещё 1-ого августа.