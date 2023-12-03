Жители Мурома смогут лично пообщаться с прокурором Владимирской области Иваном Грибовым. 6...

Жители Мурома смогут лично пообщаться с прокурором Владимирской области Иваном Грибовым.6 декабря 2023 года с 11-00 прокурор Владимирской области Иван Владимирович Грибов будет вести личный прием граждан в городе Муроме.Приём пройдет в здании Муромской городской прокуратуры по адресу: г. Муром, ул. Филатова, 3, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Предварительная запись производится по телефону: 8(49234) 3-38-30.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.