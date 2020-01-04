Вооруженные силы Ирака в субботу опровергли сообщения об атаке самолетами коалиции во главе с США машин шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби.

Вооруженные силы Ирака в субботу опровергли сообщения об атаке самолетами коалиции во главе с США машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Ранее телеканал "Ас-Сумария" передал, что в районе Эт-Таджи к северу от Багдада погибли семь человек, включая врачей и шиитского религиозного лидера.Представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", осуществляемой США и их союзниками, написал в Twitter, что в указанном районе самолеты коалиции не летали несколько дней, пишет ТАСС.Обстановка в Ираке резко обострилась в последние несколько дней. 29 декабря 2019 года США атаковали пять объектов группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. Перед этим в результате обстрела базы в Киркуке погиб гражданский американец.В ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа обстреляли аэропорт Багдада. При налете погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.