Признания маленькой жительницы поселка Горный Щит под Екатеринбургом, рассказавшей под запись о домогательствах со стороны сожителя своей матери, вызвали настоящий переполох в городских соцсетях и уже привели к масштабной проверке со стороны сотрудников МВД и СКР.

Признания маленькой жительницы поселка Горный Щит под Екатеринбургом, рассказавшей под запись о домогательствах со стороны сожителя своей матери, вызвали настоящий переполох в городских соцсетях и уже привели к масштабной проверке со стороны сотрудников МВД и СКР."Это дядя Стасик. Он один раз пришел, потом второй раз приходил, но я его не пустила, сказала, что нас мама закрыла. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила, и чтобы я курила. Он меня обнимал, обнимал, но мне надоело", — рассказала шестилетняя девочка. Ее слова подтвердила четырехлетняя сестра.По данным E1.ru, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и издевался не только над девочками, но и над их мамой."Приводил других женщин, показывал свои половые органы. Заставлял девочек смотреть. Эта девочка постоянно ко мне подходит, говорит, что он ее душит, издевается. Участковая приезжает, ничего не делает", — поведала автор записи.После публикации видео в соцсетях в поселок выдвинулся десант из сыщиков угрозыска и следователей. Проверки ждут местных участковых и сотрудников соцзащиты, которые могли упустить из виду семью с двумя малолетними.