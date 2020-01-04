Резидент Comedy Club Павел Воля проводит новогодние праздники в Сочи. Комик и его семья в восторге от курорта.

Резидент Comedy Club Павел Воля проводит новогодниепраздники в Сочи. Комик и его семья в восторге от курорта.Юморист Павел Воля, его супруга спортсменка Ляйсан Утяшева,сын Роберт и дочь София катаются на лыжах в горах. Шоумен в восхищении от местныхпейзажей. Он всем советует побывать в курортном поселке Красная поляна.В личном "Инстаграм" Павел Воля опубликовал свежее видео. Вкадре комик показывает пустой лыжный спуск. Артист отметил, что с погодой вэтом году им повезло: каждый день солнце, на небе не облачка."Доброе утро! Зеленая муха приветствует всех. Что же это закрасота такая! А? И так каждый день! Да что ж ты творишь-то… природа-мать", -сказал резидент Comedy Club.Также сообщил, что его родные уже укатили вниз, теперь ему предстоит догнать их. На следующий день комик обещал встать насноуборд.Подписчики порадовались за звездное семейство. РезидентуComedy Club и его близким пожелали отличного отдыха."Паша , ты молоток бро !!!! Проводишь время семьей! Красота... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какаякрасотищщща! И воздух морозный 😀", "В Москве вчера выпал снег) так что мы тоже наслаждаемсякрасотой 😁🙈", "Муха полетела за детьми!)🦸", "💪💪💪💪красава Паха)))главное зеленой мухе попадать сегодня только в сугробысо снегом))))🤭🙋‍♂️👍", – поддержалипоклонники.