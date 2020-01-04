Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев подтвердил завершение карьеры профессионального боксера. Российский спортсмен признался, что после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну больше не собирается возвращаться на ринг.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев подтвердил завершение карьеры профессионального боксера. Российский спортсмен признался, что после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну больше не собирается возвращаться на ринг."Я должен был побеждать в этом бою, однако я уступил. Я не проиграл, а просто не смог выиграть, — приводит слова Лебедева РИА Новости. – Особенного мастерского я в сопернике ничего не увидел, но я и с таким не смог справиться. Надо было найти в себе силы сказать себе "хватит"."Я уже закончил спортивную карьеру и об этом объявил. У меня пятеро детей, а это большая ответственность. Они нуждаются во мне. За собой чувствую, что немного замедлился, но все еще полон сил и энергии. Я найду, чем заниматься".