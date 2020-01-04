Телеведущая и модель Виктория Боня проводит новогодние праздники вдали от единственной дочери Анджелины-Летиции. Девочка предпочла уехать к отцу Алексу Смерфиту.

Телеведущая и модель Виктория Боня проводит новогодние праздникивдали от единственной дочери Анджелины-Летиции. Девочка предпочла уехать к отцуАлексу Смерфиту.Виктория Боня и ее наследница не так давно переехали изМонако в Великобританию. На перемену места жительства телеведущую подтолкнуложелание дочери профессионально заниматься конным спортом.Виктория не скрывает, что Анджелина очень тяжело переживает расставаниес отцом. Девочка с нетерпением ждет каникул, чтобы навестить родителя. Новыйгод, например, наследница Виктории Бони решила встречать с папой."Дочь захотела провести праздник с папой из-за переезда. Нов следующем году она обязательно будет со мной. Я соберу всех и поедемкуда-нибудь в снег", – рассказала модель в личном "Инстаграм".Отметим, что сама Виктория Боня отправилась в Африку сподругами. Телеведущая весело проводит время в жаркой стране и хвастается кадрамиместных пейзажей в соцсетях.4 Дек 2019 в 6:22 PSTНапомним, и сын ирландского миллиардера АлексСмерфит жили в незарегистрированных отношениях с 2010 по 2017 годы. 17 марта2012-го модель родила избраннику дочь Анджелину-Летицию. Пара распалась из-занежелания телеведущей оставить карьеру. Алекс настаивал, чтобы Викторияотказалась от работы и засела дома. Боня не пошла навстречу избраннику.По словам , Алекс Смерфит – отличный папа. Экс-избранникмодели полностью выполняет обязательства, обеспечивая наследницу всемнеобходимым.