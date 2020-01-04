Игрок футбольного клуба Генгам из Франции Натаель Жулан скончался в ДТП, возвращаясь с тренировки. Свидетелем гибели своего 23-летнего партнера по команде стал один из его одноклубников.

Игрок футбольного клуба "Генгам" из Франции Натаель Жулан скончался в ДТП, возвращаясь с тренировки. Свидетелем гибели своего 23-летнего партнера по команде стал один из его одноклубников.Жулан во время управления своим личным автомобилем потерял контроль над ним, в результате чего произошла авария. Футболист погиб. Все это увидел его партнер по "Генгаму", следовавший за ним на своей машине.Вскоре о гибели Жулана узнали в клубе: "Генгам" в трауре. Клуб испытал огромную боль на сегодняшней тренировке, узнав о смерти Натаеля. В этот трагический день все сотрудники клуба объединились, чтобы выразить свои соболезнования его семье", — приводит заявление "Генгама" портал Чемпионат.Com.Жулан выступал за "Генгам" с января 2018 года. За время действия своего контракта он отправлялся в аренду в "Валансьен". В текущем сезоне он провел два матча. Результативных действий на свой счет он не записал.