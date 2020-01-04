Сегодня последовала реакция на убийство в Багдаде высокопоставленных иранских военных - генерала Касема Сулеймани и командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Сегодня последовала реакция на убийство в Багдаде высокопоставленных иранских военных — генерала Касема Сулеймани и командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Официальный представитель командующего вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф заявил, что решено ограничить деятельность американских военных сил в этой стране. Американскую сторону уже уведомили об этом решении.Они могут действовать только с согласия иракской стороны, но после такого удара в спину, конечно, мы ограничим их работу, сказал РИА Новости Абдель Карим Халяф.Власти Ирака проводят расследование в отношении лиц, которые могли передать американцам информацию о передвижениях Сулеймани, в частности, его перелете из Дамаска в Багдад и переезде из багдадского аэропорта, где он был убит.Ранее стало известно, что НАТО приостанавливает работы по обучению иракских военных. Теперь Багдаду, очевидно, придется взять подготовку в свои руки. По словам Халяфа, у Ирака есть такие возможности.В ночь на 3 января США провели спецоперацию в районе международного аэропорта Багдада против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Штаты считают его причастным к нападению на посольство США в Багдаде, совершенное в последний день прошлого года.